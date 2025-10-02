  • четвер

На Миколаївщині за добу тричі горіли будинки

На Миколаївщині 1 жовтня сталося п’ять пожеж. Фото: ДСНСНа Миколаївщині 1 жовтня сталося п’ять пожеж. Фото: ДСНС

Минулої доби на Миколаївщині рятувальники ліквідували п’ять пожеж, три з них — у житловому секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Криве Озеро загорілася літня кухня на площі 15 квадратних метрів. Пожежу загасили місцеві вогнеборці.

У селі Прибужжя горіла господарча будівля. Вогонь поширився на 45 квадратних метрів, але рятувальники встигли не допустити перекидання полум’я на житловий будинок та гараж.

У селі Коблеве пожежа виникла в кімнаті житлового будинку. Сусіди встигли вивести з оселі 85-річну власницю. Лікарі її оглянули, від госпіталізації жінка відмовилась. Вогонь знищив 10 квадратних метрів.

Крім того, у селі Антонове загорівся автомобіль ВАЗ 21099. Пожежу швидко ліквідували. Ще один випадок — займання сміття на відкритій території.

Нагадаємо, що у Миколаївській області на окупованій території Кінбурнської коси за вісім місяців 2025 року виникло понад 500 пожеж. Основною причиною є воєнні дії, а також спека та вітер, які розносять вогонь на більші площі. У науково-дослідницькому відділу Національного парку «Білобережжя Святослава» у коментарі «МикВісті» розповіли, що ліси та поля на Кінбурнській косі вигоріли майже повністю.

