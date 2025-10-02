Через обстріл Одещини без світла залишились понад 46 тисяч людей. Фото: ДСНС

Внаслідок російського обстрілу в Одеській області без світла залишилися 46,6 тисячі споживачів.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, енергетики вже відновили електропостачання для 11,3 тисячі людей. Станом на ранок 2 жовтня тривають ремонтні роботи. Фахівці перезаживлюють пошкоджені мережі з різних джерел там, де це можливо.

Нагадаємо, що також вночі, 2 жовтня, росіяни обстріляли депо залізниці в Одесі. Внаслідок атаки поранення отримав машиніст потяга.