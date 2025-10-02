Від початку війни на Херсонщині загинули 30 медиків, понад 150 отримали поранення

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Херсонщині загинули 30 медичних працівників. Ще 151 медик отримав поранення.

Як зазначив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, медики регіону продовжують працювати у вкрай складних умовах — під постійними російськими обстрілами. Попри небезпеку, вони залишаються на своїх робочих місцях і щодня рятують життя людей.

У Херсонській ОВА також нагадали, що 25 вересня цього року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1215, яка розширює механізми підтримки медиків у зоні бойових дій.

Документ передбачає підвищення заробітної плати лікарям, які працюють у районах активних бойових дій, а також у місцевостях, де зберігається загроза їхнього відновлення і не визначено дату завершення такої небезпеки.

