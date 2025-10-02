  • четвер

Клуб

Від початку війни на Херсонщині загинули 30 медиків, понад 150 отримали поранення

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Херсонщині загинули 30 медичних працівників. Ще 151 медик отримав поранення.

Як зазначив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, медики регіону продовжують працювати у вкрай складних умовах — під постійними російськими обстрілами. Попри небезпеку, вони залишаються на своїх робочих місцях і щодня рятують життя людей.

У Херсонській ОВА також нагадали, що 25 вересня цього року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1215, яка розширює механізми підтримки медиків у зоні бойових дій.

Документ передбачає підвищення заробітної плати лікарям, які працюють у районах активних бойових дій, а також у місцевостях, де зберігається загроза їхнього відновлення і не визначено дату завершення такої небезпеки.

Нагадаємо, що Миколаївська обласна рада планує затвердити єдиний підхід до преміювання керівників обласних закладів охорони здоров’я. Показники преміювання визначатимуться за результатами звітів від медустанов та Миколаївської ОВА.

