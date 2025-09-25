Миколаївська облрада планує встановити єдині вимоги до премій керівників медзакладів

Миколаївська міська рада планує затвердити єдині вимоги для преміювання керівників обласних медзакладів. Фото для ілюстрації з Getty images

Миколаївська обласна рада планує затвердити єдиний підхід до преміювання керівників обласних закладів охорони здоров’я.

Про це йшла мова на засіданні комісії Миколаївської обласної ради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності, пишуть «МикВісті».

Керуюча справами виконавчого апарату обласної ради Тетяна Лабарткава зазначила, що зараз премії закладені в контрактах керівників медичних установ в кожному випадку окремо. А створене положення дозволить запровадити єдиний підхід до преміювання, який залежатиме від результатів діяльності медзакладів.

«З метою визначення єдиних підходів для преміювання, а саме — зазначення диференційованих показників діяльності, пропонується затвердити положення про преміювання, в якому визначаються показники діяльності, за які в подальшому здійснюється преміювання. Показники розподілено на поточні та стратегічні. Тобто премія може бути квартальною та річною. Це стало основою для розробки проєкту положення, щоб диференціювати показники поточні та підсумкові», — розповіла вона.

Також Тетяна Лабарткава додала, що показники преміювання визначатимуться за результатами звітів від медустанов та Миколаївської ОВА.

До переліку закладів, до яких застосовуватиметься положення увійшли: Миколаївська обласна клінічна лікарня, Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня, Миколаївський обласний центр психічного здоров’я, Миколаївський обласний центр онкології, Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Миколаївський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

Нагадаємо, що Вітовський районний суд відмовив Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні у вимозі повернути вилучені медичні картки пацієнтів. Документи були арештовані у рамках розслідування ймовірного привласнення чи розтраті понад 20 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

Як відомо, 3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг. У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора. Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими. При цьому, жоден з посадовців та депутатів Миколаївщини ситуацію так і не прокоментували. Хоча й редакція «МикВісті» намагалась отримати коментар з приводу даної ситуації у представників місцевої влади. Однак скандал прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Мер додав, що хоча місто не має прямого відношення до закладу, питання вже на контролі у обласної ради. Він також нагадав, що у місті працює Служба у справах дітей, яка активно займається питаннями всиновлення та опіки, а також підтримує дитячі будинки сімейного типу. Крім того, в управлінні охорони здоровʼя Миколаївської ОВА заявили, що створили спеціальну комісію, щоб перевірити дії персоналу реорганізованого Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги після публікації Офісу омбудсмана про порушення прав дітей.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.