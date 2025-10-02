У Кривому Розі чоловік із ножем напав на військових ТЦК: один у важкому стані

У Кривому Розі чоловік із ножем поранив двох військовослужбовців ТЦК. Ілюстраційне фото: Суспільне Чернігів

У Кривому Розі чоловік із ножем поранив двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обидва перебувають у лікарні, один із них — у важкому стані.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровщини та обласному ТЦК.

Інцидент стався вранці 2 жовтня в Покровському районі міста. Військовослужбовці проводили оповіщення громадян, коли між ними та місцевим жителем виник конфлікт. Чоловік дістав ніж і завдав ударів 53-річному та 36-річному представникам ТЦК, після чого втік.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями про умисне тілесне ушкодження та тяжке тілесне ушкодження (частина 1 статті 125 і частина 1 статті 121 Кримінального кодексу України). За цими статтями нападнику може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Ймовірного зловмисника вже встановили, повідомили у ТЦК.

