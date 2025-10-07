  • вівторок

    7 жовтня, 2025

  • 15.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 15.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині рятувальники майже 15 годин гасили пожежу сміття в Галициновому

Пожежа у Миколаївській області 6 жовтня. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області 6 жовтня. Фото: ДСНС

Минулої доби, 6 жовтня, на території Миколаївської області виникло три пожежі.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, горіло сміття на відкритій території в селі Галицинове Миколаївського району.

Через сильне захаращення тління тривало майже 15 годин. Пожежу, яка охопила 1500 квадратних метрів, повністю загасили лише вночі.

Також у селі Казанка Казанківської громади загорівся будинок. Вогонь охопив близько двох квадратних метрів житла. Рятувальники швидко загасили полум’я.

Ще одна пожежа сталася в селі Мигія Первомайського району — під час руху загорівся вантажний автомобіль MAN. Вогонь знищив п’ять квадратних метрів транспорту. Пожежу ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, що пожежі, які сталися у вересні цього року в Миколаївській області через обстріли, завдали екологічної шкоди на понад 31 мільйон гривень.

Останні новини про: Пожежі

Ряжських запропонувала владі Миколаївщини компроміс для відновлення Андріївського лісу після масштабних пожеж
Три пожежі за добу: на Миколаївщині горіли лазня, суха трава та покинута будівля
За добу сталося чотири пожежі на Миколаївщині: горіли суха трава та сміття
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

Світлана Іванченко
новини

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами до 2030 року: на її реалізацію треба ₴64 млн

Юлія Бойченко
новини

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії №10 у Миколаєві оголосили тендер на ₴9,2 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

За добу сталося чотири пожежі на Миколаївщині: горіли суха трава та сміття
Три пожежі за добу: на Миколаївщині горіли лазня, суха трава та покинута будівля
Ряжських запропонувала владі Миколаївщини компроміс для відновлення Андріївського лісу після масштабних пожеж

Росіяни дроном атакували зупинку в Херсоні: загинув чоловік, ще один поранений

Через негоду школи й дитсадки Одеси перейшли на дистанційне навчання

4 години тому

Трамп хоче з’ясувати, як Україна використає ракети Tomahawk, перед остаточним рішенням

Головне сьогодні