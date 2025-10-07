На Миколаївщині рятувальники майже 15 годин гасили пожежу сміття в Галициновому

Пожежа у Миколаївській області 6 жовтня. Фото: ДСНС

Минулої доби, 6 жовтня, на території Миколаївської області виникло три пожежі.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, горіло сміття на відкритій території в селі Галицинове Миколаївського району.

Через сильне захаращення тління тривало майже 15 годин. Пожежу, яка охопила 1500 квадратних метрів, повністю загасили лише вночі.

Також у селі Казанка Казанківської громади загорівся будинок. Вогонь охопив близько двох квадратних метрів житла. Рятувальники швидко загасили полум’я.

Ще одна пожежа сталася в селі Мигія Первомайського району — під час руху загорівся вантажний автомобіль MAN. Вогонь знищив п’ять квадратних метрів транспорту. Пожежу ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, що пожежі, які сталися у вересні цього року в Миколаївській області через обстріли, завдали екологічної шкоди на понад 31 мільйон гривень.