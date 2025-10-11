У Києві в автомобілі знайшли мертвим 32-річного блогера з простреленою головою

У Києві в автомобілі знайшли мертвим 32-річного блогера. Фото: Нацполіція

У Києві в салоні автомобіля виявили тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову. Поліція розглядає версію самогубства.

Про це повідомили у поліції Києва.

За даними слідства, тіло знайшли вранці 11 жовтня в Оболонському районі. Поруч із загиблим була зброя, зареєстрована на нього.

За попередніми даними, чоловік був підприємцем і блогером, який займався криптовалютою. Напередодні він розповідав близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі та надіслав прощальне повідомлення.

Ім’я загиблого офіційно не розголошують, але, за інформацією hromadske, це Костянтин Ганіч (відомий як Костя Кудо). У його Telegram-каналі вранці також з’явилось повідомлення про смерть. Костянтин Ганіч був співзасновником і CEO трейдинг-академії Cryptology Key.

Костянтин Ганіч. Фото: Instagram/kostantin_kudo

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України («умисне вбивство») з приміткою «самогубство». Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини події.

