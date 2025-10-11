  • субота

    11 жовтня, 2025

  • 11.9°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 11 жовтня , 2025 субота

  • Миколаїв • 11.9° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Києві в автомобілі знайшли мертвим 32-річного блогера з простреленою головою

У Києві в автомобілі знайшли мертвим 32-річного блогера. Фото: НацполіціяУ Києві в автомобілі знайшли мертвим 32-річного блогера. Фото: Нацполіція

У Києві в салоні автомобіля виявили тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову. Поліція розглядає версію самогубства.

Про це повідомили у поліції Києва.

За даними слідства, тіло знайшли вранці 11 жовтня в Оболонському районі. Поруч із загиблим була зброя, зареєстрована на нього.

За попередніми даними, чоловік був підприємцем і блогером, який займався криптовалютою. Напередодні він розповідав близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі та надіслав прощальне повідомлення.

Ім’я загиблого офіційно не розголошують, але, за інформацією hromadske, це Костянтин Ганіч (відомий як Костя Кудо). У його Telegram-каналі вранці також з’явилось повідомлення про смерть. Костянтин Ганіч був співзасновником і CEO трейдинг-академії Cryptology Key.

Костянтин Ганіч. Фото: Instagram / kostantin_kudoКостянтин Ганіч. Фото: Instagram/kostantin_kudo

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України («умисне вбивство») з приміткою «самогубство». Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці затримали чоловіка, його підозрюють у доведенні до самогубства своєї 13-річної падчерки.

Останні новини про: Київ

На Київщині чоловік помер у лікарні, куди приїхав на ВЛК
У Київській області через російський обстріл без електроенергії залишилися 28 тисяч родин
Захищала від «Шахедів»: директорка школи у Києві пояснила, чому не пустила учнів в шортах на уроки
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській облраді розпустили фракцію «Наш Край» — депутати створили нову групу «Альтернатива»

Даріна Мельничук
новини

Миколаїв отримає ще ₴61 млн з держбюджету на шкільне харчування, на яке скаржаться батьки

Аліна Квітко
новини

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Даріна Мельничук
новини

Вони не прилетіли з Марсу, — директор «Миколаївпастранс» відреагував на скарги містян щодо поведінки водіїв автобусів

Ірина Олехнович
новини

Директор «Миколаївпастранс»: за рік підприємство подолало дефіцит водіїв і збільшило кількість автобусів майже вдвічі

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Київ

Захищала від «Шахедів»: директорка школи у Києві пояснила, чому не пустила учнів в шортах на уроки
У Київській області через російський обстріл без електроенергії залишилися 28 тисяч родин
На Київщині чоловік помер у лікарні, куди приїхав на ВЛК

У Миколаївській облраді розпустили фракцію «Наш Край» — депутати створили нову групу «Альтернатива»

В Одесі зникло світло після російської атаки дронами

3 години тому

«Місто на хвилі»: як Миколаїв відроджує і популяризує вітрильний спорт та яхтинг

Головне сьогодні