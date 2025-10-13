У Миколаєві чотири пункти безоплатного розливу води при районних адміністраціях не відповідають санітарним вимогам

Пункт розливу вод. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві зафіксували порушення санітарних вимог у чотирьох пунктах безоплатного розливу води, які діють при районних адміністраціях міської ради.

Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, з 30 вересня по 1 жовтня 2025 року було проведено відбір зразків питної води для лабораторних досліджень на фізико-хімічні та бактеріологічні показники.

За результатами аналізів, у чотирьох пунктах, які діють при районних адміністраціях міської ради виявили невідповідність води санітарним вимогам за показником водневого індексу (рН). Порушення зафіксували в:

Адміністрація Інгульського району — просп. Богоявленський, 1;

Адміністрація Корабельного району — просп. Богоявленський, 314;

Адміністрація Заводського району — вул. Погранична, 9;

Адміністрація Центрального району — вул. Інженерна, 1-а.

Головам адміністрацій працівники Держспоживслужби вже надали рекомендації щодо усунення порушень і приведення якості питної води у відповідність до встановлених норм.

