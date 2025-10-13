У Південноукраїнську колишнього керівника КП підозрюють у привласненні майна на понад ₴700 тис.
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
20:02, 13 жовтня, 2025
-
У Південноукраїнську 54-річному колишньому в.о. директора комунального підприємства повідомили про підозру у привласненні майна підприємства та підробці документів.
Як повідомляють в Миколаївській обласній прокуратурі, посадовець уклав договір на постачання труб на суму понад 700 тисяч гривень. Згодом виявилося, що товар фактично не доставили, попри те, що у накладних були внесені дані про його отримання.
Наразі чоловіку повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великих розмірах та в умовах воєнного стану, а також у службовому підробленні (це частина 4 статті 191 та частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України). Суд взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у розмірі 735 804 гривні. У разі доведення провини посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Миколаївщині чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації.
Останні новини про: Поліція Миколаївщини
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.