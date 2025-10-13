У Південноукраїнську колишнього керівника КП підозрюють у привласненні майна на понад 700 тис. гривень. Фото: Прокуратура Миколаївської області

У Південноукраїнську 54-річному колишньому в.о. директора комунального підприємства повідомили про підозру у привласненні майна підприємства та підробці документів.

Як повідомляють в Миколаївській обласній прокуратурі, посадовець уклав договір на постачання труб на суму понад 700 тисяч гривень. Згодом виявилося, що товар фактично не доставили, попри те, що у накладних були внесені дані про його отримання.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великих розмірах та в умовах воєнного стану, а також у службовому підробленні (це частина 4 статті 191 та частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України). Суд взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у розмірі 735 804 гривні. У разі доведення провини посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

