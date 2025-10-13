  • понеділок

    13 жовтня, 2025

  • 9.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 9.9° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Південноукраїнську колишнього керівника КП підозрюють у привласненні майна на понад ₴700 тис.

У Південноукраїнську колишнього керівника КП підозрюють у привласненні майна на понад 700 тис. гривень. Фото: Прокуратура Миколаївської областіУ Південноукраїнську колишнього керівника КП підозрюють у привласненні майна на понад 700 тис. гривень. Фото: Прокуратура Миколаївської області

У Південноукраїнську 54-річному колишньому в.о. директора комунального підприємства повідомили про підозру у привласненні майна підприємства та підробці документів.

Як повідомляють в Миколаївській обласній прокуратурі, посадовець уклав договір на постачання труб на суму понад 700 тисяч гривень. Згодом виявилося, що товар фактично не доставили, попри те, що у накладних були внесені дані про його отримання.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великих розмірах та в умовах воєнного стану, а також у службовому підробленні (це частина 4 статті 191 та частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України). Суд взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у розмірі 735 804 гривні. У разі доведення провини посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Миколаївщині чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Поліція Миколаївщини відзвітувала про результати роботи за дев’ять місяців
У Миколаєві судитимуть колишню керівницю відділення «Укрпошти» за привласнення понад ₴80 тисяч
Застрелив племінника під час сварки: на Миколаївщині підозрюють чоловіка у вбивстві
Реклама

Читайте також:

новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
новини

«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Аліна Квітко
новини

Фалєєв більше не «імперець»: Інститут нацпам’яті оновив списки діячів, які підпадали під деколонізацію

Аліна Квітко
новини

«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Застрелив племінника під час сварки: на Миколаївщині підозрюють чоловіка у вбивстві
У Миколаєві судитимуть колишню керівницю відділення «Укрпошти» за привласнення понад ₴80 тисяч
Поліція Миколаївщини відзвітувала про результати роботи за дев’ять місяців

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Адвокату зі справи судді Князєва з Миколаєва залишили заставу у ₴10 млн, — рішення Апеляційної палати ВАКС

7 годин тому

Одещина — друга в Україні за кількістю ФОПів, відкритих іноземцями у 2025 році

Ірина Олехнович

Головне сьогодні