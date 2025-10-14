  • вівторок

    14 жовтня, 2025

  • 12°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 12° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Пожежі за добу: у Миколаєві згорів автомобіль, в області палало сміття

На Миколаївщині за добу сталося дві пожежі. Фото: ДСНСНа Миколаївщині за добу сталися дві пожежі. Фото: ДСНС, ілюстративне

За добу, 13 жовтня, і вночі 14 жовтня у Миколаєві та області виникло дві пожежі.

Про це повідомило Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Гуріївка Костянтинівської громади горіло сміття та суха трава на відкритій території. Вогонь загасили місцеві вогнеборці.

Вночі в Миколаєві поруч із приватним сектором спалахнув легковий автомобіль. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу й не допустили поширення вогню на два авто, що стояли поруч. Причини займання з’ясовують.

Загалом у Миколаївській області з початку року та станом на жовтень зареєстрували 4780 пожеж — це на 25% більше, ніж торік.

Останні новини про: Пожежі

За добу у двох районах Миколаївщини горіли будинки та сміття
Пожежі на Миколаївщині: постраждали дві людини, горіли будинки, кіоск і кавʼярня
Загорілось ліжко під час паління: на Миколаївщині загинув чоловік
Реклама

Читайте також:

новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
новини

«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Загорілось ліжко під час паління: на Миколаївщині загинув чоловік
Пожежі на Миколаївщині: постраждали дві людини, горіли будинки, кіоск і кавʼярня
За добу у двох районах Миколаївщини горіли будинки та сміття

Селищу Коблеве не загрожує перейменування. УІНП визначив, що генерал Томас Кобле — не імперець

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

2 години тому

Росіяни атакували гуманітарну місію ООН на Херсонщині: згоріли машини з допомогою

Головне сьогодні