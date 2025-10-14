Пожежі за добу: у Миколаєві згорів автомобіль, в області палало сміття

На Миколаївщині за добу сталися дві пожежі. Фото: ДСНС, ілюстративне

За добу, 13 жовтня, і вночі 14 жовтня у Миколаєві та області виникло дві пожежі.

Про це повідомило Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Гуріївка Костянтинівської громади горіло сміття та суха трава на відкритій території. Вогонь загасили місцеві вогнеборці.

Вночі в Миколаєві поруч із приватним сектором спалахнув легковий автомобіль. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу й не допустили поширення вогню на два авто, що стояли поруч. Причини займання з’ясовують.

Загалом у Миколаївській області з початку року та станом на жовтень зареєстрували 4780 пожеж — це на 25% більше, ніж торік.