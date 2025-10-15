  • середа

У Миколаєві п’яні пасажири напали на водія автобуса

На водія автобусу «Миколаївпастранс» напали пʼяні пасажири. Фото: Дмитро ТесленкоНа водія автобусу «Миколаївпастранс» напали пʼяні пасажири. Фото: Дмитро Тесленко

Ввечері 14 жовтня на маршруті №81 у Миколаєві кілька пасажирів у нетверезому стані напали на водія комунального підприємства «Миколаївпастранс». Інцидент стався під час руху автобуса.

Про це повідомив директор підприємства Дмитро Тесленко.

За його словами, пасажири зайшли до салону з алкоголем, поводилися агресивно та лаялися. Водій зробив зауваження, після чого отримав удари від нетверезих чоловіків.

«У відповідь — удари, лайка й відверте хамство. Людина, яка щодня забезпечує місто транспортом, яка цим «бійцям алкозагону» в батьки годиться стала жертвою п’яного безумства. Ми не залишимо це без реакції. Підприємство всіляко сприятиме поліції. Маю надію, що колишні колеги з ГУ Нацполіції в Миколаївській області зможуть встановити цих «героїв» та притягнути до відповідальності. Водію шана та подяка — навіть після цієї ситуації, після морального на фізичного потрясіння — сів за кермо та довіз пасажирів», — зазначив Дмитро Тесленко.

Він закликав миколаївців з повагою ставитися до водіїв міського транспорту, які працюють у складних умовах.

«Якщо комусь здається, що можна бити водія — то ви не пасажири, ви проблема. Ми зробимо все, щоб таких ситуацій більше не було», — підкреслив директор «Миколаївпастранс» .

Нагадаємо, Дмитро Тесленко відреагував на зауваження містян щодо поведінки водіїв міського маршрутного транспорту. Він повідомив, що підприємство дійсно отримує скарги, однак кожну ситуацію розглядає індивідуально.

