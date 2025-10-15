Знімав відео, що виправдовували російське вторгнення в Україну: на Миколаївщині чоловіку повідомили про підозру

На Миколаївщині чоловіку повідомили про підозру у створені відео, що виправдовували російське вторгнення. Фото: УСБУ в Миколаївській області

На Миколаївщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який нібито систематично публікував у соціальних мережах відео, що виправдовували російську агресію проти України.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції в Миколаївській області, підозрюваним виявився 34-річний мешканець міста Південноукраїнськ. За словами слідчих, упродовж березня–квітня чоловік систематично розміщував на своїх сторінках у TikTok та YouTube відео, у яких виправдовував збройну агресію Росії проти України.

За даними УСБУ в Миколаївській області, під час онлайн-ефірів підозрюваний нібито поширював антиукраїнські наративи та повторював тези російської пропаганди, зокрема, що «Майдан був державним переворотом та захопленням влади».

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили мобільні телефони та інші носії інформації. Проведена судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність у публікаціях ознак інформаційно-підривної діяльності, повідомили працівники СБУ.

Наразі чоловіку оголошено підозру за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України або глорифікація її учасників.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із можливістю конфіскації майна.

