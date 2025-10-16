  • четвер

Компанія, яку підозрюють у розкраданні, може знову отримати підряд в Одеському порту, — розслідування

В Одеському порту фірма, яку підозрюють розкраданні може отримати той же підряд. Фото: omtp.com.uaВ Одеському порту фірма, яку підозрюють розкраданні може отримати той же підряд. Фото: omtp.com.ua

Підряд на реконструкцію причалу №7 Одеського морського порту вартістю понад 500 мільйонів гривень може дістатися компанії, яку раніше звинувачували у розкраданні коштів під час попередніх робіт на тому ж об’єкті. Попри наявність кримінального провадження, саме ця фірма виявилася єдиним учасником нового тендеру.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посиланням на дані Prozorro.

У серпні Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України» оголосила тендер на реконструкцію причалу №7 із плановим завершенням до кінця 2027 року. Через постійні обстріли порту проєкт повернули до довоєнної версії. Перший тендер скасували через відсутність заявок, частково через складність підтвердження досвіду робіт у тимчасово окупованих портах і додаткову вимогу наявності класу наслідків СС3.

Повторний тендер, оголошений 30 вересня, завершився лише з однією пропозицією — від ТОВ «Ремонтно-будівельний трест ЧМП». Сума контракту виявилася лише на чотири мільйони гривень нижчою за очікувану.

Скриншот з системи публічних закупівель ProZorroСкриншот з системи публічних закупівель ProZorro

За даними сервісу моніторингу YouControl, компанія зареєстрована в Одесі з 2001 року, її засновник — Богдан Олійник. Фірма вже виконувала роботи на причалі №7 у 2017–2022 роках, а у 2024 році проєкт реконструкції був скоригований. Залишилося завершити другий пусковий комплекс та виконати третій, включно з днопоглиблювальними роботами.

Компанія бере участь у держзакупівлях з 2010 року, загальний дохід компанії перевищує 896 мільйонів гривень, найбільший — у 2017 році, частина з якого отримана за реконструкцію причалу №7. Загалом ТОВ брало участь у чотирьох закупівлях, замовниками яких були філія «Дельта-Лоцман», ДП «Держекоінвест» та АМПУ.

У 2023 році компанія фігурує у кримінальному провадженні щодо заволодіння державними коштами за договором 2017 року. За даними слідства, службові особи укладали угоди з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а суд дозволив обшук колишнього директора для отримання документів про субпідрядників і рух матеріальних цінностей.

Раніше повідомлялось, що Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» оголосила тендер на реконструкцію причалу № 7 Одеського морського порту за майже 540 мільйонів гривень.

