В Одеському порту планують реконструкцію причалу за майже ₴540 млн

Ілюстраційне фото: УСІВ Одеському морському порту реконструюють причал № 7 за майже 540 мільйонів гривень. Ілюстраційне фото: УСІ

Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» оголосила тендер на реконструкцію причалу № 7 Одеського морського порту за майже 540 мільйонів гривень. 

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Загальна довжина причалу — 357,45 метра. Його ремонт розпочали ще у 2018 році. Дана закупівля передбачає коригування проєкту, розробленого у 2024 році.

Тендер оприлюднили 12 серпня 2025 року. Пропозиції від учасників прийматимуть до 28 серпня, аукціон заплановано на 29 серпня. 

Завершити роботи планують до 31 грудня 2027 року. Орієнтовна вартість робіт — 539 878 678 гривень.

Скриншот з системи публічних закупівель ProZorroСкриншот з системи публічних закупівель ProZorro

Мінімальний крок зниження ціни під час торгів становить 1% (5,39 мільйонів гривень). Замовник не вимагає забезпечення тендерної пропозиції, однак переможець має внести грошову заставу в розмірі 5% від суми контракту як гарантію виконання договору. Заставу повернуть після повного виконання робіт або у разі дострокового розірвання контракту без порушень з боку підрядника.

Оплата передбачена у кілька етапів: до 30% вартості — авансом через документарні акредитиви (три етапи по максимум 10% кожний), решта — після підписання актів виконаних робіт та довідок про їхню вартість.

Згідно з тендерною документацією, під час реконструкції причалу № 7 встановлять металевий шпунт, прокладуть нові залізничні колії та оновлять покриття. У крановій зоні використовуватимуть залізобетонні плити, на складських майданчиках — фігурну плитку. Також зведуть розвантажувальну платформу на металевих палях.

Причал обладнають водопроводом, дощовою каналізацією, електропостачанням, заземленням, системами зв’язку, відеонаглядом і пожежного захисту.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій України спільно з концесіонером розпочали роботу над реалізацією проєкту, щоб Херсонський порт запрацював після завершення бойових дій.

