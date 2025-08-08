У Мінрозвитку шукають, як відновити роботу порту в Херсоні

Херсонський порт. Архівне фото: Wikipedia

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з концесіонером розпочали роботу над реалізацією проєкту, щоб Херсонський порт запрацював після завершення бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

У відомстві відбулося засідання робочої групи з виконання умов концесійного договору. Зокрема, заступник міністра Андрій Кашуба підкреслив, що Херсонський порт є ключовим елементом логістичної системи країни, і нинішня робота створює фундамент для його швидкого запуску після війни.

Також заступниця міністра Марина Денисюк зазначила, що ефективне державно-приватне партнерство має базуватися не лише на інвестиціях, а й на довірі, стабільності та спільній відповідальності за розвиток регіонів і збереження робочих місць.

У Мінрозвитку нагадали, що з жовтня 2025 року набудуть чинності законодавчі зміни, які дозволять адаптувати концесійні угоди до форс-мажорних умов. Вони передбачають можливість призупинення термінів договорів, змін фінансових умов, врегулювання соціальних питань та отримання грантів. Ці новації мають стимулювати приватні інвестиції та полегшити реалізацію інфраструктурних проєктів у форматі державно-приватного партнерства.

Товариство «Херсонський порт», яке взяло підприємство в концесію у грудні 2021 року, з початку війни втратило більшість виробничих засобів. Частина порту на лівому березі Дніпра досі під контролем окупантів, а повінь після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року завдала додаткових збитків. З 2022 року концесіонер неодноразово звертався до Міністерства розвитку громад та територій з пропозицією створити робочу групу для відновлення, але рішення довгий час не приймали.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів погодив реорганізацію державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт».