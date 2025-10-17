Південноукраїнськ тимчасово залишиться без води через ремонтні роботи
У Південноукраїнську на добу призупинять холодне водопостачання через проведення ремонтних робіт.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»Південноукраїнської міської ради.
Зазначається, що філія «Енергоатому» припинить подачу води з 19:00 22 жовтня до 21:00 23 жовтня 2025 року.
У пресслужбі пояснили, що відключення пов’язане з ремонтом напірного каналізаційного колектора на очисних спорудах господарсько-побутової каналізації.
«Реконструкція резервного трубопроводу Ду 400 (дюкер) через Ташлицьке водосховище», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Південноукраїнську офіційно розпочинається опалювальний сезон 2025–2026 років. У місті подача тепла в житлові будинки, школи, дитячі садки та заклади охорони здоров’я розпочнеться з 17 жовтня 2025 року.
