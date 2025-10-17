  • пʼятниця

    17 жовтня, 2025

  • 13.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 13.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Південноукраїнську стартує опалювальний сезон

Місто Південноукраїнськ з висоти. Фото з сайту YuzhBudNewsМісто Південноукраїнськ з висоти. Фото з сайту YuzhBudNews

У Південноукраїнську офіційно розпочинається опалювальний сезон 2025–2026 років.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Валерій Онуфрієнко, враховуючи прогнозоване зниження температури та погіршення погодних умов.

У місті подача тепла в житлові будинки, школи, дитячі садки та заклади охорони здоров’я розпочнеться з 17 жовтня 2025 року.

Відповідно до розпорядження, комунальному підприємству «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» Південноукраїнської міської ради та філії «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» рекомендовано розпочати технічні роботи з подачі тепла.

Контроль за виконанням розпорядження міський голова залишив за собою.

Скриншот розпорядження міського головиСкриншот розпорядження міського голови

Нагадаємо, у Миколаєві готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися.

Загалом, опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, згідно з графіком. У міністерстві енергетики уточнили, що зазначені в урядовій постанові дати: з 1 листопада по 31 березня, стосуються не подачі тепла в будинки, а регулювання ринку природного газу.

Раніше, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Також читайте матеріал «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону»

Останні новини про: Опалювальний сезон

Допомога перед зимою: ЄС надасть €12 млн Агентству ООН у справах біженців для підтримки українців
Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА
У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств

Аліна Квітко
новини

Мінливе «бабине літо»: на Миколаївщині до кінця тижня очікуються теплі дощі

Ірина Олехнович
новини

Театр, кіно, концерти та дитячі розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА

Світлана Іванченко
новини

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Опалювальний сезон

У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств
Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА
Допомога перед зимою: ЄС надасть €12 млн Агентству ООН у справах біженців для підтримки українців

Трамп заявив, що США не можуть виснажувати свої запаси ракет Tomahawk: «Вони нам потрібні»

2 години тому

На блокпості на Одещині вантажівка збила 2 військових: обидва загинули

Головне сьогодні