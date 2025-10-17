У Південноукраїнську стартує опалювальний сезон

Місто Південноукраїнськ з висоти. Фото з сайту YuzhBudNews

У Південноукраїнську офіційно розпочинається опалювальний сезон 2025–2026 років.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Валерій Онуфрієнко, враховуючи прогнозоване зниження температури та погіршення погодних умов.

У місті подача тепла в житлові будинки, школи, дитячі садки та заклади охорони здоров’я розпочнеться з 17 жовтня 2025 року.

Відповідно до розпорядження, комунальному підприємству «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» Південноукраїнської міської ради та філії «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» рекомендовано розпочати технічні роботи з подачі тепла.

Контроль за виконанням розпорядження міський голова залишив за собою.

Скриншот розпорядження міського голови

Нагадаємо, у Миколаєві готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися.

Загалом, опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, згідно з графіком. У міністерстві енергетики уточнили, що зазначені в урядовій постанові дати: з 1 листопада по 31 березня, стосуються не подачі тепла в будинки, а регулювання ринку природного газу.

Раніше, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Також читайте матеріал «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону»