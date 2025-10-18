FPV-дрони та артилерія били по трьох громадах Миколаївщини: пошкоджені будинки й ангар

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»

Минулої доби війська РФ девʼять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади Миколаївщини.

Також по Куцурубській громаді росіяни завдали три артилерійські удари, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки, у селі Солончаки — ангар сільськогосподарського підприємства. Обійшлося без постраждалих.

Слід зазначити, що росіяни цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Аби захиститись від російських FPV-дронів на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки.