Двох поліцейських із Києва підозрюють у побитті чоловіка біля ТЦК

Поліціянти б'ють чоловіка біля ТЦК у Києві. Скриншот: Державне бюро розслідувань

Двом працівникам поліції повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень під час інциденту з військовозобов’язаним чоловіком біля Голосіївського районного територіального центру комплектування у Києві.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань та Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані поліцейські нібито доставили чоловіка до територіального центру на мікроавтобусі, після чого завдали йому не менш як 10–15 ударів руками та ногами по голові та тілу. Внаслідок цього потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Слідчі також встановили, що перед інцидентом чоловік розпилив у салоні мікроавтобуса перцевий балончик.

Наразі потерпілого направлено на судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості отриманих травм.

Правоохоронців підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень (частина 2 статті 365 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

