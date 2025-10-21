  • вівторок

Клуб

Через пожежу літньої кухні на Миколаївщині загинув чоловік

Через пожежу літньої кухні на Миколаївщині загинув чоловік. Фото: ДСНС Миколаївщини, для ілюстраціїЧерез пожежу літньої кухні на Миколаївщині загинув чоловік. Фото: ДСНС Миколаївщини, для ілюстрації

За минулу добу, 20 жовтня, на території Миколаївської області рятувальники ліквідували три пожежі. Горіли житлове приміщення та автомобілі. Під час однієї з пожеж загинула людина.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Прибузьке Галицинівської громади загорілася літня кухня. Під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблого власника. Вогонь знищив 40 квадратних метрів будівлі. Причину пожежі встановлюють.

Також дві пожежі сталися через займання транспортних засобів. У Миколаєві горів легковий автомобіль «Toyota Hilux», а у селі Таборівка Бузької громади Вознесенського району — вантажівка «КАМАЗ».

Обидві пожежі рятувальники ліквідували. Ймовірна причина займання автомобіля у Миколаєві — підпал, причину другої пожежі з’ясовують.

Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку року на території Миколаївської області сталося 4828 пожеж, із яких 617 — у житловому секторі. Внаслідок займання загинули 46 людей, серед них — дві дитини

Читайте також:

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
Віцемер Очакова здивований, що у Миколаєві сесії онлайн: «Це неповага до виборців»

Юлія Бойченко
З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Юлія Бойченко
