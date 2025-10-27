Штовхали та змушували присідати: в Одесі перевіряють дитсадок після скарг батьків

В Одесі перевіряють дитсадок після скарг батьків про неналежне поводження з дітьми. Ілюстраційне фото: МикВісті

В одному з дитсадків Одеси розпочали службову перевірку через скарги батьків про неналежне поводження з дітьми. Одну з виховательок уже звільнили.

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

За її словами, до департаменту надійшла інформація, що виховательки могли змушувати дітей тримати руки вгору та присідати за непослух. Також начебто траплялися випадки, коли вихованців штовхали або змушували прибирати туалетні кімнати. Останній факт наразі не підтверджено.

«Я не знаю, чи була керівниця групи в курсі таких методів виховання. Розберемося з цим обов’язково. Сьогодні вранці звертаємось до правоохоронців — дії двох вихователів вивчатимуть окремо. Одну з них, вихователя даної групи, буде звільнено, а її колегу-наставника відсторонено від роботи на час службової перевірки», — зазначила Олена Буйневич.

Вона додала, що за згодою батьків з дітьми працюватимуть психологи департаменту. Директорка вибачилася перед родинами вихованців і наголосила, що випадок ретельно розслідують.

«Батькам — мої вибачення за дії колег. Сподіваюся, найгірше не підтвердиться, але навіть змушувати дітей присідати — це вже знущання. Фізично боляче таке чути», — написала Олена Буйневич.

Нагадаємо, з кризового центру «Місто добра» викрали дитину та понад рік приховували її у Миколаївському обласному будинку дитини. Замість реабілітації дівчинка перебувала в ізоляції, прив’язана до крісла. А влада робила все, щоб не віддати дитину тим, хто її дійсно любить.