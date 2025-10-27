У Миколаєві підрядники скидали будівельне сміття в річку: екологи та поліція склали протоколи

У понеділок, 27 жовтня, у Миколаєві підрядники, які прибирали територію Варварівського мосту, скидали будівельне сміття просто у річку.

Про це повідомили читачі «МикВісті», які надіслали відео з місця події, на якому видно, як сміття падає з мосту в воду.

Слід зазначити, що на інцидент відреагували у Державній екологічній інспекції та Нацполіції.

«На момент прибуття фахівців інспекції, представники патрульної поліції Миколаївської області вже тимчасово затримали трьох робітників підрядної організації, причетних до інциденту», — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві комунальники скидали будівельне сміття в річку: екологи та поліція склали протоколи. Фото: Держекінспекція

За результатами перевірки екологи склали шість протоколів про адміністративне правопорушення. А саме, за статтями 82 та 82-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення» та «Порушення правил передачі відходів».

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві в мікрорайоні Тернівка через незаконний вивіз будівельних та інших відходів утворилося ціле стихійне сміттєзвалище. Мешканці просять місцеву владу відреагувати та прибрати його.