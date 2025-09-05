Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Пробити колеса і викликати поліцію»: мер Миколаєва порадив мешканцям Тернівки боротися зі стихійним звалищем

Вивезення сміття. Архівне фото Вивезення сміття. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві в мікрорайоні Тернівка через незаконний вивіз будівельних та інших відходів утворилося ціле стихійне сміттєзвалище. Мешканці просять місцеву владу відреагувати та прибрати його. 

Про це стало відомо під час засідання сесії Миколаївської міськради 4 вересня, повідомляють «МикВісті».

Депутат Андрій Янтар зауважив, що мешканці мікрорайону висадили алею горіхів, а звалище площею близько гектара знаходиться поруч. За його словами, туди регулярно вивозять самоскидами сміття.

«По вулиці Дачній дорога пролягає біля скейтпарку. ЇЇ зробили мешканці, праворуч там приватний сектор і упирається в дачний кооператив. Ліворуч там колись були гаражі і самоскиди вивозять туди будівельне сміття і там гори цього сміття», — зазначив Андрій Янтар

Міський голова Миколаєва запропонував мешканцям перешкоджати самоскидам та викликати поліцію.

«Права в тому, що жителі інших районів не скидають сміття в Тернівці, це роблять сусіди. Що стосується самоскидів. Якщо жителі бачать, що там таке відбувається. Нехай викликають поліцію. Ми цих негідників будемо знищувати, тому що це заборонено. Поліція нехай їх арештовує. Самосудом не можна займатися, але якщо пробити колеса, викликати поліцію — це можна робити. Або сфотографувати, зафіксувати на відео і направити нам. Ми звернемося до поліції і вони заведуть справу і одразу арештують це майно. У нас вже є такий досвід. Арештовують майно і потім ці люди починають вивозити сміття, куди треба», — зауважив мер.

Також адміністрації Центрального району доручили розібратися у ситуації та визначити план дій для ліквідації сміттєзвалища.

У 2023 році «МикВісті» вже повідомляли, що у мікрорайоні Миколаєва Тернівка біля гаражного кооперативу невідомі влаштували звалище сміття. Грузові автомобілі привозять туди ґрунт, будівельне сміття і навіть гори зрізаного асфальту.

Також нагадаємо, що у липні цього року миколаївська міська рада вдруге провалила голосування за проєкт встановлення меж скверу в мікрорайоні Тернівка. Йдеться про сквер площею 2,8 га між вулицями Сухопутних Військ України, Дачна, Польова та Бойко-Блохіна. 

У 2024 році в цьому сквері висадили дерева, ландшафтний дизайн  розробили студенти-архітектори спільно з місцевими мешканцями.

