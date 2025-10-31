Чотири пожежі за добу у Миколаєві та області: горіло сміття, очерет і дрова
11:48, 31 жовтня, 2025
Минулої доби 30 жовтня на території Миколаївщини рятувальники чотири рази виїжджали на гасіння пожеж.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Вдень горіло сміття у Миколаєві та Первомайську. Увечері вогонь охопив очерет на відкритій території в селі Михайлівка Новоодеської громади та господарчу споруду з дровами у Корабельному районі Миколаєва. Причини пожеж встановлюють.
Нагадаємо, від початку 2025 року на Миколаївщині сталося 630 побутових пожеж. У вогні загинуло 47 людей, серед них — двоє дітей.
