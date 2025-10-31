Ексначальницю відділу освіти на Миколаївщині підозрюють у розтраті понад ₴4 мільйонів

Порожній шкільний клас, Фото ілюстративне: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

У Баштанському районі колишній очільниці відділу освіти однієї із сільських рад повідомили про підозру у розтраті державних коштів у розмірі понад 4,3 мільйона гривень.

За даними ГУ Нацполіції в Миколаївській області, упродовж 2020–2023 років 50-річна жінка, перебуваючи на посаді начальниці відділу освіти, нібито систематично зловживала своїми повноваженнями. Зокрема, вона нараховувала премії окремим працівникам закладів освіти без відповідних наказів. Жінка також не погоджувала ці рішення із профспілковими комітетами, що порушувало чинне законодавство.

Правоохоронці заявляють, що внаслідок таких дій бюджету завдали збитків на понад 4,3 мільйона гривень.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Ексчиновниці наразі повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах».

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше Інгульський районний суд Миколаєва тимчасово відсторонив від виконання обов’язків Доманівського селищного голову Віктора Власюка. Його підозрюють у незаконному нарахуванні зарплати власному ж сину та підробці службових документів.