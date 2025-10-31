  • пʼятниця

    31 жовтня, 2025

  • 12.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 31 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ексначальницю відділу освіти на Миколаївщині підозрюють у розтраті понад ₴4 мільйонів

Порожній шкільний клас гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Порожній шкільний клас, Фото ілюстративне: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

У Баштанському районі колишній очільниці відділу освіти однієї із сільських рад повідомили про підозру у розтраті державних коштів у розмірі понад 4,3 мільйона гривень.

За даними ГУ Нацполіції в Миколаївській області, упродовж 2020–2023 років 50-річна жінка, перебуваючи на посаді начальниці відділу освіти, нібито систематично зловживала своїми повноваженнями. Зокрема, вона нараховувала премії окремим працівникам закладів освіти без відповідних наказів. Жінка також не погоджувала ці рішення із профспілковими комітетами, що порушувало чинне законодавство.

Правоохоронці заявляють, що внаслідок таких дій бюджету завдали збитків на понад 4,3 мільйона гривень.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Ексчиновниці наразі повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах».

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше Інгульський районний суд Миколаєва тимчасово відсторонив від виконання обов’язків Доманівського селищного голову Віктора Власюка. Його підозрюють у незаконному нарахуванні зарплати власному ж сину та підробці службових документів.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Отруїлися чадним газом: у Миколаєві розслідують смерть двох дітей, яких мати залишила без нагляду
Чоловіка на Вознесенщині підозрюють у спробі підкупити поліцейського для повернення свого авто
Гранатомет, автомат та понад сотні набоїв: на Баштанщині затримали чоловіка за незаконне зберігання зброї
Реклама

Читайте також:

новини

«Ми під пильним наглядом партнерів», — Капацина закликав депутатів підтримати нову структуру мерії Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Міськрада Миколаєва затвердила щомісячну виплату вчителям за роботу в умовах війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Цифрова колекція музею»: у Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття

Ірина Олехнович
новини

Депутат Береза запропонував перезавантажити депутатські комісії міськради Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Депутатка Домбровська запропонувала зробити проїзд у комунальному транспорті Миколаєва безкоштовним

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Гранатомет, автомат та понад сотні набоїв: на Баштанщині затримали чоловіка за незаконне зберігання зброї
Чоловіка на Вознесенщині підозрюють у спробі підкупити поліцейського для повернення свого авто
Отруїлися чадним газом: у Миколаєві розслідують смерть двох дітей, яких мати залишила без нагляду

Додаткова година освітлення може обійтись бюджету Миколаєва у майже ₴10 млн, — ДЖКГ

«Цифрова колекція музею»: у Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття

6 годин тому

З Грузії до України повернули дітей, яких росіяни викрали з інтернату на Миколаївщині

Головне сьогодні