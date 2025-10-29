  • середа

Виплатив більше ₴186 тис зарплатні: доманівського селищного голову підозрюють у фіктивному працевлаштуванні сина

Доманівський селищний голова Віктор Власюк.Доманівський селищний голова Віктор Власюк.

Інгульський районний суд Миколаєва тимчасово відсторонив від виконання обов’язків Доманівського селищного голову Віктора Власюка. Його підозрюють у незаконному нарахуванні зарплати власному ж сину та підробці службових документів.

Відповідне рішення ухвалили 7 жовтня, повідомляє Nikcenter.

За даними слідства, у період 2021–2023 років посадовець регулярно вносив до офіційних документів недостовірні дані щодо роботи свого сина на посаді водія селищної ради. Насправді він не виконував свої службові обов’язки, а просто отримував зарплатню. Загальна сума збитків для місцевого бюджету склала 186 тисяч гривень.

У цьому році, 23 вересня, Віктору Власюку повідомили про підозру за частиною 4 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України — розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Суд відсторонив Віктора Власюка від виконання обов’язків селищного голови до 23 листопада 2025 року. Сам посадовець виступив проти цього рішення, посилаючись на свій стан здоров’я та потребу у грошах для лікування. Віктор Власюк також заявив, що його робота за цей час «сприяла розвитку громади». Однак суд відхилив ці аргументи, зазначивши, що перебування на посаді селищного голови він може повпливати на свідків у справі.

Наразі Віктору Власюку обрали запобіжний захід у вигляді застави 181,6 тисячі гривень. Йому заборонили залишати межі селища, відвідувати приміщення селищної ради та змусили здати на зберігання закордонний паспорт.

Нагадаємо, у Миколаєві підозрюють 44-річного чоловіка у сприянні ухиленню від мобілізації. За даними слідства, він обіцяв оформити фіктивну довідку про інвалідність.

