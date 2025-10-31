На Одещині жінка замовила побиття колишнього чоловіка-військового, щоб заволодіти його майном. Фото: ГУ Нацполіція Одеської області

На Одещині правоохоронці викрили 37-річну жительку Березівського району, яка намагалася організувала напад на свого колишнього чоловіка-військовослужбовця, аби змусити його переписати на неї торговельний павільйон і кілька автомобілів.

Як повідомила ГУ Нацполіція в Одеській області, в інтернеті жінка шукала «виконавця», який би міг побити і залякати її колишнього чоловіка, аби він віддав їй своє. За це одеситка пропонувала 6,5 тисячі доларів.

Побачивши оголошення жінки, правоохоронці одразу відреагували на заявку. Замовниця передала «найманцю» 500 доларів завдатку, після чого поліцейські інсценували побиття та підготували фальшиві документи, що нібито підтверджували передачу майна.

Коли жінка прийшла отримати «докази» виконання «завдання» і розрахувалатимя з виконавцем, її одразу затримали.

Одеситці оголосили підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України — організація вимагання, поєднаного з насильством у період воєнного стану. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, триває слідство.

