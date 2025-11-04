У Києві пластичного хірурга підозрюють у смерті пацієнтки під час операції

Приміщення кабінету, де, ймовірно, померла молода жінка під час операції. Фото: Поліція Києва

У Києві пластичному хірургу повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків, через що під час операції померла його пацієнтка.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 28-річна жінка звернулася до приватної клініки на Подолі, де того ж дня їй провели операцію з імплантації сідниць. Під час процедури у пацієнтки різко впав тиск і зупинилося серце. Попри спроби медиків провести реанімацію, врятувати її не вдалося.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Експерти встановили, що під час операції використовували розчин Кляйна, у якому замість лідокаїну застосували лонгокаїн у дозі, що значно перевищувала допустиму норму. Це, а також інші порушення медичних протоколів, і могло спричинити смерть жінки.

Хірургу оголосили підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків через недбалість, що призвело до тяжких наслідків для пацієнта.

Покарання за цією статтею передбачає заборону займати певні посади або здійснювати професійну діяльність до п’яти років, виправні роботи до двох років або до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві 7-річний хлопчик помер на прийомі у стоматолога в приватній клініці.