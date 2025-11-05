З окупованої Херсонщини до України повернули ще одного підлітка

З окупованої Херсонщини повернули ще одного підлітка. Ілюстративне фото: Telegram / Зарівна

З тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще одного підлітка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами Україні вдалося повернути сімнадцятирічного хлопця, який не зламався під тиском росіян і попри небезпеку чинив спротив окупаційній владі, мріяючи про повернення додому.

Повернення відбулося завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA » та роботі команди «Save Ukraine». Наразі, повідомляється, що юнак перебуває у безпеці: з ним працюють медики та психологи.

Загалом, за словами Олександра Прокудіна, від початку 2025 року на підконтрольну Україні територію з тимчасової окупації евакуйовали вже 240 дітей.

На Херсонщині 78 дітей, яких вдалося повернути з Росії, Білорусі чи тимчасово окупованих територій, отримають фінансову підтримку з обласного бюджету.