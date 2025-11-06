У Миколаєві до 9 років тюрми засудили кримінального авторитета «Апті»

Кримінального авторитета «Апті» з Миколаєва засудили до 9 років тюрми. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві суд визнав винними чотирьох місцевих жителів, серед яких відомий у кримінальних колах «Апті». Вони викрали двох людей, погрожували їм і намагалися незаконно забрати вантажівку. Лідер групи проведе за ґратами 9 років.

Як повідомили у обласній прокуратурі, його спільники отримали: 8 років 6 місяців та по 7 років 6 місяців тюрми — ще двоє.

Слідство встановило, що у серпні 2019 року 49-річний мешканець Миколаєва разом із трьома спільниками — віком 47, 41 та 25 років — вирішили незаконно заволодіти вантажним автомобілем. Вони викрали водія транспортного засобу та утримували його на території одного з підприємств у Вознесенську та вимагали виконання їхні умови. Щоб посилити тиск, злочинці захопили в заручники брата потерпілого та, погрожуючи розправою, змусили водія погодитися на передачу автомобіля.

Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду протягом 30 днів.

У прокуратурі нагадали, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року, введеним у дію Указом Президента від 21 травня 2021 року, «Апті» офіційно визнано кримінальним авторитетом, діяльність якого становить загрозу національній безпеці. До нього застосовано персональні санкції.

Нагадаємо, Апті Іслангірієва затримали у Баштанському районі за підрозрою у незаконному вирощуванні коноплі на одному з місцевих полів.

У липні 2020 року Заводський районний суд Миколаєва засудив Ігоря Науменка, Євгена Грудського та Ігоря Уварова до 5 років позбавлення волі у справі про вимагання грошей. Ігор Науменко заявив тоді, що подаватиме апеляційну скаргу на рішення.

Іслангірієва також затримують не вперше. Зокрема у 2019 році Центральний районний суд міста Миколаєва обрав запобіжний захід для кримінального авторитету Апті Іслангірієва, підозрюваного у скоєнні низки тяжких злочинів, зокрема, викраденні людей, їх побитті та утриманні в заручниках, викраденні з території автостоянки, розташованої у Вознесенську, а також вантажівки DAF.