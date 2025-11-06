  • четвер

В Одесі жінці повідомили про підозру в побитті 3-місячного онука

В Одесі жінці повідомили про підозру в побитті 3-місячного онука. Фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі жінці повідомили про підозру в побитті 3-місячного онука. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру 50-річній жінці, яку підозрюють у побитті власного тримісячного онука.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та поліції Одеської області.

За даними слідства, подія сталася минулого тижня. Мати дитини пішла з дому у справах і залишила сина на догляд своїй матері. Бабуся у стані алкогольного сп’яніння, почала бити немовля. Після цього хлопчика доставили до лікарні, де медики діагностували у нього численні синці, забої голови та кінцівок, струс головного мозку і перелом ключиці.

Дії жінки попередньо кваліфікували за частиною першою статті 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Остаточну кваліфікацію визначать після висновку судово-медичної експертизи щодо тяжкості травм.

Крім того, щодо 22-річної матері дитини поліцейські склали адміністративні матеріали за частиною першою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Жінці загрожує штраф до 1700 гривень.

Нагадаємо, 5 листопада в Одесі 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху будинку на Люстдорфській дорозі.

