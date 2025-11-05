В Одесі 5-річна дитина випала з вікна багатоповерхівки. Фото: Нацполіція

Вранці 5 листопада в Одесі 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху будинку на Люстдорфській дорозі.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеської області.

За попередньою інформацією, жителька Березівського району приїхала з донькою в гості до старшого сина. Поки мати перебувала в іншій кімнаті, дівчинка на кухні дісталася до підвіконня, відчинила вікно й випала з шостого поверху.

Дитину доставили до лікарні. Поліція встановлює обставини події та вирішує питання щодо її правової кваліфікації.

Нагадаємо, у Миколаєві стався трагічний випадок, унаслідок якого загинули двоє маленьких дітей. За попередньою версією, вони отруїлися чадним газом, поки були без нагляду матері.

Пізніше Центральний районний суд Миколаєва відправив під арешт з можливістю внесення застави 34-річну матір.