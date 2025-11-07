  • пʼятниця

    7 листопада, 2025

  • 10.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині загинув будівельник, якій зірвався із люльки з сьомого поверху

На Одещині загинув будівельник, якій зірвався з сьомого поверху. Фото: НацполіціїНа Одещині загинув будівельник, якій зірвався з сьомого поверху. Фото: Нацполіції

У селищі Авангард Одеського району під час будівельних робіт загинув 30-річний чоловік. Трагедія сталася 6 листопада, коли робітник зірвався з будівельної люльки і впав із висоти сьомого поверху.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Зазначається, що постраждалого з тяжкими травмами доправили до лікарні, де він, помер. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

За фактом трагедії розпочали досудове розслідування про порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Раніше повідомлялось, що у Таврійському мікрорайоні Херсона з квартири на п’ятому поверсі випав дворічний хлопчик.

Останні новини про: Одещина

Румунія два рази піднімала в повітря винищувачі через атаки Росії по Одеській області
На Одещині водойма стала рожевою: екологи знайшли токсичні водорості
В Одеській області російські дрони атакували об’єкти енергетики
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Альона Коханчук
новини

Міськрада хоче до кінця року затвердити нові правила конкурсу на сортування сміття в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Центральному районі Миколаєва за рік відремонтували 22 ділянки доріг приватного сектору: витратили понад ₴20 млн

Анна Гакман
новини

Прокуратура Миколаївщини планує закупити 75 системних блоків і 11 сканерів за ₴1,6 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Демонтаж частини зруйнованого будинку на Крилова у Миколаєві може виконати UNDP, — ДЖКГ

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одещина

В Одеській області російські дрони атакували об’єкти енергетики
На Одещині водойма стала рожевою: екологи знайшли токсичні водорості
Румунія два рази піднімала в повітря винищувачі через атаки Росії по Одеській області

Уряд знехтував позицією Верховної Ради й подав бюджет-2026 із 60% ПДФО для громад

Демонтаж частини зруйнованого дому у Миколаєві може виконати UNDP

1 година тому

У Центральному районі Миколаєва відремонтували дороги у приватному секторі на понад ₴20 млн

Головне сьогодні