На Одещині загинув будівельник, якій зірвався із люльки з сьомого поверху

На Одещині загинув будівельник, якій зірвався з сьомого поверху. Фото: Нацполіції

У селищі Авангард Одеського району під час будівельних робіт загинув 30-річний чоловік. Трагедія сталася 6 листопада, коли робітник зірвався з будівельної люльки і впав із висоти сьомого поверху.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Зазначається, що постраждалого з тяжкими травмами доправили до лікарні, де він, помер. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

За фактом трагедії розпочали досудове розслідування про порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Раніше повідомлялось, що у Таврійському мікрорайоні Херсона з квартири на п’ятому поверсі випав дворічний хлопчик.