За рік у Центральному районі Миколаєва відремонтували 15 зупинок громадського транспорту

Зупинка громадського транспорту, ілюстративне фото: «МикВісті»

У 2025 році в Центральному районі Миколаєва виконали поточний ремонт 15 зупинок громадського транспорту. На ці роботи з міського бюджету спрямували 546 тисяч 767 гривень.

Про це у прямому ефірі в четвер, 6 листопада, розповів голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза, пишуть «МикВісті».

– Цього року ми приділили увагу ремонту зупинок громадського транспорту. Йдеться не лише про дрібні роботи: фарбування, заміну дахів чи лавок, а й про відновлення покриття біля самих зупинок. Тому що деякі зупинки, без належного покриття. Тому, свого часу на це було звернено увагу і поступово кожного року виділяємо певну кількість грошей, залежно від спроможності бюджету, для того, щоб зробити покриття, на яких все-таки люди могли б очікувати громадський транспорт на твердій поверхні, а не в болоті. Крім дрібного ремонту зараз ще й виконується ремонт, який передбачає заміну самих зупинкових комплексів, таких об'єктів три, – розповів він.

Перелік зупинок, де виконали ремонт:

«Вулиця 7 Воєнна» по вулиці Котельній (непарна сторона);

«Вулиця 9-а Воєнна» по вулиці Котельній (непарна сторона);

«Вулиця 8-а Воєнна» по вулиці Котельній (парна сторона);

«Будинок культури» по вулиці Матвіївській;

Консервний завод по вулиці Омеляновича-Павленка (непарна сторона);

«Вулиця Христо Ботєва» по вулиці Софіївській (парна сторона);

«Проспект Центральний» по вулиці 6-ій Слобідській (парна сторона);

«Вулиця Олексія Вадатурського» по вулиці Великій Морській (парна сторона);

«Вулиця Павла Скоропадського» по вулиці Аркасівській (непарна сторона);

«Вулиця Андрія Покровського» по вулиці Марка Кропивницького (парна сторона);

«Вулиця Олексія Вадатурського» по проспекту Центральному (непарна сторона);

«Вулиця Марка Кропивницького» по вулиці Олексія Вадатурського (парна сторона);

«Вулиця Марка Кропивницького» по вулиці Аркасівській (непарна сторона);

«Вулиця Марка Кропивницького» по вулиці Аркасівській (парна сторона);

«Вулиця 3-я Воєнна» по вулиці Котельній (непарна сторона).

Стара лавка, яка стояла на зупинці громадського транспорту на розі вулиць Котельна та 3-я Лінія Фото: Ірина Кострикіна Оновлена зупинка, яку облаштували Адміністрація Центрального району разом з Миколаївелектротрансом. Фото: Ірина Кострикіна

Також розпочато поточний ремонт трьох зупинок громадського транспорту, а саме:

«Вулиця Мала Морська» по вулиці Великій Морській (непарна сторона);

«Вулиця Мала Морська» по вулиці Великій Морській (парна сторона);

«Вулиця Олексія Кваші» по Одеському шосе (парна сторона).

Нагадаємо, за десять місяців 2025 року в Центральному районі Миколаєва відремонтували 22 ділянки доріг приватного сектору. Загальна площа оновленого покриття становить понад 11 тисяч квадратних метрів.