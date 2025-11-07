У Центральному районі Миколаєва за рік відремонтували 22 ділянки доріг приватного сектору: витратили понад ₴20 млн

Ремонт дороги. Фото: depositphotos

За десять місяців 2025 року в Центральному районі Миколаєва відремонтували 22 ділянки доріг приватного сектору. Загальна площа оновленого покриття становить понад 11 тисяч квадратних метрів.

Про це у прямому ефірі в четвер, 6 листопада, розповів голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза, пишуть «МикВісті».

— Адміністрація виступала замовником ремонту доріг приватного сектору. Загалом, впродовж звітного періоду було відремонтовано 22 ділянок, загальною площею 11 072,5 м2, на загальну суму 20 мільйонів 784 тисяч 661 гривень, — розповів він.

Отже, вдалося відремонтувати дороги за такими адресами:

вулиця Партизанська від вулиці Ізмаїльської до провулку Врожайного;

вулиця Христо Ботєва від провулку Мирного до вулиці Новобудівної;

вулиця Бокова від вулиці Ламбертівської до вулиці Очаківської;

ріг проїзду та вулиці Верхньої в районі житлового будинку № 40;

вулиця Матвіївська від житлового будинку № 58 до вулиці 1-ї Піщаної;

від вулиці Силікатної в районі будинку № 258 до вулиці Лісової в районі будинку № 10;

проїзд від вулиці Лісової в районі буд. № 15 до вулиці Матвіївської в районі буд. № 58;

вулиця Очаківська від вулиці Північної до вулиці Веселинівської;

вулиця Зустрічна від житлового будинку № 4 до вулиці Очаківської;

вулиця Бузька від вулиці Бокова до вулиці Зустрічної;

вулиця Клубна від Одеського шосе до провулку Очаківського;

вулиця Поштова від житлового будинку № 2 до вулиці Веселинівської;

провулок Веселинівський від Одеського шосе до житлового будинку № 33 Апровулок Київський;

вулиця Туристів від вулиці Північної до житлового будинку № 324

вулиця Ходченка між будинками № 5 та № 7;

вулиця Флотська від вулиці Променевої до провулку Парусного;

вулиця Інгульська від житлового будинку № 2 до житлового будинку № 30;

вулиця Дніпрової Чайки від вулиці 11-ї Воєнної до вулиці 13-ї Воєнної;

проїзд від буд. № 7 по Одеському шосе до буд. № 24 по вулиці Веселинівській;

вулиця Столярна від житлового будинку № 63 до житлового будинку № 87;

вулиця Верхня в районі будинку № 7.

Нагадаємо, на ремонт та утримання доріг у Центральному районі Миколаєва за три роки витратили 285,4 мільйона гривень. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг та чи бояться «урізання» повноважень».

Витрати на ремонти та утримання доріг за роками:

2022 рік — 63 мільйон 304 тисяч гривень;

2023 рік — 129 мільйони 765 тисяч гривень;

2024 рік — 92 мільйонів 342 тисячі гривень.

