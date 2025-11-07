У Центральному районі Миколаєва за рік відремонтували 22 ділянки доріг приватного сектору: витратили понад ₴20 млн
14:10, 07 листопада, 2025
За десять місяців 2025 року в Центральному районі Миколаєва відремонтували 22 ділянки доріг приватного сектору. Загальна площа оновленого покриття становить понад 11 тисяч квадратних метрів.
Про це у прямому ефірі в четвер, 6 листопада, розповів голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза, пишуть «МикВісті».
— Адміністрація виступала замовником ремонту доріг приватного сектору. Загалом, впродовж звітного періоду було відремонтовано 22 ділянок, загальною площею 11 072,5 м2, на загальну суму 20 мільйонів 784 тисяч 661 гривень, — розповів він.
Отже, вдалося відремонтувати дороги за такими адресами:
- вулиця Партизанська від вулиці Ізмаїльської до провулку Врожайного;
- вулиця Христо Ботєва від провулку Мирного до вулиці Новобудівної;
- вулиця Бокова від вулиці Ламбертівської до вулиці Очаківської;
- ріг проїзду та вулиці Верхньої в районі житлового будинку № 40;
- вулиця Матвіївська від житлового будинку № 58 до вулиці 1-ї Піщаної;
- від вулиці Силікатної в районі будинку № 258 до вулиці Лісової в районі будинку № 10;
- проїзд від вулиці Лісової в районі буд. № 15 до вулиці Матвіївської в районі буд. № 58;
- вулиця Очаківська від вулиці Північної до вулиці Веселинівської;
- вулиця Зустрічна від житлового будинку № 4 до вулиці Очаківської;
- вулиця Бузька від вулиці Бокова до вулиці Зустрічної;
- вулиця Клубна від Одеського шосе до провулку Очаківського;
- вулиця Поштова від житлового будинку № 2 до вулиці Веселинівської;
- провулок Веселинівський від Одеського шосе до житлового будинку № 33 Апровулок Київський;
- вулиця Туристів від вулиці Північної до житлового будинку № 324
- вулиця Ходченка між будинками № 5 та № 7;
- вулиця Флотська від вулиці Променевої до провулку Парусного;
- вулиця Інгульська від житлового будинку № 2 до житлового будинку № 30;
- вулиця Дніпрової Чайки від вулиці 11-ї Воєнної до вулиці 13-ї Воєнної;
- проїзд від буд. № 7 по Одеському шосе до буд. № 24 по вулиці Веселинівській;
- вулиця Столярна від житлового будинку № 63 до житлового будинку № 87;
- вулиця Верхня в районі будинку № 7.
Нагадаємо, на ремонт та утримання доріг у Центральному районі Миколаєва за три роки витратили 285,4 мільйона гривень. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг та чи бояться «урізання» повноважень».
Витрати на ремонти та утримання доріг за роками:
- 2022 рік — 63 мільйон 304 тисяч гривень;
- 2023 рік — 129 мільйони 765 тисяч гривень;
- 2024 рік — 92 мільйонів 342 тисячі гривень.
Читайте також статтю «МикВісті» «Районні адміністрації Миколаєва: Навіщо вони потрібні, і як працюють керівники?».
