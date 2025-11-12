Росіяни обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини: п’ятеро поранених

Обстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби російська армія обстріляла 30 населених пунктів Херсонської області, унаслідок чого п’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни атакували критичну, транспортну та соціальну інфраструктури. Під ударами перебували Білозерка, Берислав, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Софіївка, Молодіжне, Дар’ївка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Золота Балка, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новотягинка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Понятівка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та Херсон.

Внаслідок атак пошкоджено газопровід, приміщення одного з підприємств, три багатоповерхівки, 11 приватних будинків та автомобіль. Витік газу вдалося ліквідувати, додав Олександр Прокудін.

За добу до цього російська армія обстріляла 31 населений пункт Херсонської області. Тоді поранення отримали семеро людей, серед них дитина.