«Птахи Мадяра» вдарили по базі російських дронів «Оріон» у Криму

«Птахи Мадяра» вразили базу російських дронів «Оріон» у Криму. Ілюстративне фото: «Мадяр»

Військові центру безпілотних систем «Птахи Мадяра» вночі 13 листопада завдали удару по базі зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних дронів «Оріон» у селищі Кіровське, на тимчасово окупованій території Криму.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр»).

Він розповів, що ці апарати здатні нести керовані авіабомби та ракети класу «повітря–земля».

— Ця короста є носієм авіабомб і ракет «повітря-земля», висить у повітрі до 24 годин на висоті до 7500 метрів, має розмах крила 16,3 метрів, вартісна і рідкісна приблуда, — зазначив «Мадяр».

За його словами, операцію провели оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем, який сформували на базі колишнього 14-го полку СБС.

Нагадаємо, що в ніч на 6 листопада в районі колишнього Донецького аеропорту атакували базу зберігання, комплектування та запуску російських «Шахедів».