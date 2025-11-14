Побив сусідку палицею по голові та зіштовхнув зі сходів: у Миколаєві затримали пенсіонера
22:16, 14 листопада, 2025
-
У Миколаєві правоохоронці затримали 55-річного чоловіка, якого підозрюють у спричиненні побитті своєї сусідки. Постраждала 47-річна жінка наразі перебуває у лікарні у тяжкому стані.
Як повідомляє поліція Миколаївщини, інцидент стався вночі 12 листопада в одному з будинків на вулиці Панаса Саксаганського. За даними правоохоронців, між сусідами виникла сварка: у жінки, що жила під підозрюваним нібито почала капати вода зі стелі. У ході конфлікту чоловік, за версією слідства, кілька разів ударив жінку палицею по голові та зіштовхнув її зі сходів.
Постраждалу госпіталізували медики. Підозрюваного затримали у порядку статті 208 КПК України. Як повідомили в поліції, чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві 42 річного чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство свого знайомого під час сварки через борг.
