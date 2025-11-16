  • неділя

На Миколаївщині за добу сталися три пожежі: горів будинок та сміття

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС, для ілюстраціїПожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС, для ілюстрації

Протягом доби 15 листопада та в ніч проти 16 листопада в області зареєстрували три пожежі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

У Миколаєві загорілися сміття, дерев’яні балки та речі в покинутому будинку. Площа займання становила близько 20 квадратних метрів. Причину встановлюють. У двох інших випадках горіло сміття на невеликій території.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.

