Фонди згадали про Херсон, — в ОВА розповіли, як візит Анджеліни Джолі вплинув на місто

Анджеліна Джолі відвідала Миколаєв та Херсоні. Фото: Instagram Angelina Jolie

Заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков повідомив, що після візиту Анжеліни Джолі до Херсона, регіоном знову зацікавилися закордонні журналісти та міжнародні фонди.

Про це він розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини».

— Найголовніше, що сюди знову поїхали закордонні журналісти, фонди згадали про Херсон. Ми розуміємо, що це ще один крок до того, що знову про Херсон заговорять, до Херсона поїде допомога, ним зацікавляться. І для нас це дуже важливо, тому що ми в більшості намагаємось самі розповідати про Херсон по світу. Але якщо така зірка, як Анжеліна Джолі приїхала і сама розповідає, то, звичайно, про нас поговорять гучно. І тому, дійсно, це велика допомога, — розповів Олександр Толоконніков.

Він також додав, що про приїзд Джолі їх попередньо не інформували.

— Ми дізналися лише на першому блокпості на в’їзді в область, що заїхала така поважна особа. Інші служби, можливо, знали, але нам не повідомили, — додав посадовець.

Візит Анджеліни Джолі до Миколаївщини

Як відомо, Анджеліна Джолі завітала до України на початку листопада.

Під час візиту її кортеж акторки зупинили співробітники територіального центру комплектування. У соцмережах поширили відео, на якому Джолі перебуває у відділі РТЦК Вознесенського району.

Пізніше стало відомо, що у Південноукраїнську проведуть перевірку, як саме відео з’явилося у відкритому доступі. Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що чоловік, якого того дня затримали представники ТЦК, є офіцером запасу та не мав підтверджених підстав для відстрочки.

Потім з’ясувалося, що затриманим чоловіком у складі кортежу є 33-річний тренер із бойового самбо з Кропивницького Дмитро Пищиков. Як повідомило «Суспільне» він не служив у армії, але має військову підготовку, пройшов ВЛК у 2025 році та вважався частково придатним для служби в ТЦК чи тилових підрозділах.

Згодом, голлівудська акторка Анджеліна Джолі розповіла, як під час візиту до Миколаєва та Херсона їй довелося зупинитися та чекати, поки над головою пролітав дрон. За її словами, загроза дронів була постійною та відчутною. Місцеві жителі називають це «людським сафарі», коли дрони постійно використовуються для відстеження, полювання та залякування людей.

Акторка зазначила, що багато шкіл, клінік і дитячих садків у регіоні перенесли в укріплені підвали, а мешканці налаштовані рішуче, щоб життя тривало попри небезпеку. Вона додала, що розмови з місцевими показали їй психологічний тягар постійної загрози та страх бути забутими світом.