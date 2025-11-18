«Мадяр» показав нічні удари українських дронів по ТЕС окупованої Донеччині. Фото: Роберт Бровді

Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр», показав нічні удари українських дронів по двох теплових електростанціях на окупованій території Донецької області — Зуївській та Старобешівській ТЕС.

Відео він опублікував у своїх соцмережах.

— Птахи СБС як запалюють, так і гасять. Усе, як домовлялися. Блекаут на болотах- це, хробаки, не страшно. Трохи дискомфорту фізичного і психологічного: «світло/тепло-бадабум-темно/зимно», — зазначив Роберт Бровді.

«Мадяр» також навів характеристики атакованих об’єктів. Потужність Зуївської ТЕС у Зугресі становить 1200 МВт, що еквівалентно виробництву близько п'яти мільярдів кВт·год електроенергії на рік — це приблизно третина потреб окупованої частини Донецької області. Старобешівська ТЕС у Новому Світі має потужність 2300 МВт, і навіть за умови часткового завантаження є одним із ключових джерел електропостачання регіону.

Бровді наголосив, що вони й надалі продовжуватимуть удари по військових та інфраструктурних об’єктах противника.

— Безупинно дзьобають та дзьобатимуть птахи 1 окремого центру Сил безпілотних систем (трансформований 14 полк СБС), — написав «Мадяр».

Нагадаємо, що військові центру безпілотних систем «Птахи Мадяра» завдали удару по базі зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних дронів «Оріон» у селищі Кіровське, на тимчасово окупованій території Криму.