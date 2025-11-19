  • середа

У Тернополі збільшилась кількість жертв після нічних атак РФ: 25 загиблих, серед них — 3 дітей

У Тернополі збільшилась кількість жертв після нічних атак РФ. Фото: ДСНСУ Тернополі збільшилась кількість жертв після нічних атак РФ. Фото: ДСНС

У Тернополі продовжують розбирати завали житлового будинку після масованої нічної атаки Росії 19 листопада. Рятувальники повідомляють про нові жертви та постраждалих.

У ДСНС зазначили, що станом на зараз кількість загиблих зросла до 25 людей, серед них — троє дітей. Крім того, постраждали 73 людини, серед яких — 15 дітей.

Поряд із зруйнованим будинком працюють 14 психологів, які вже надали допомогу щонайменше 150 постраждалим мешканцям.

Рятувальні роботи тривають. До них залучено понад 160 співробітників ДСНС, зокрема верхолазів, кінологів і спецпідрозділ «Дельта». На місці працює близько 45 одиниць техніки, включно з роботизованими системами. Територію довкола будинку вже обстежили сапери.

Нагадаємо, вночі 19 листопада російські війська здійснили масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України. У Тернополі влучили у житлову багатоповерхівку.

