На Миколаївщині пенсіонера врятували з палаючого будинку. Фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби, 21 листопада на території Миколаївської області рятувальники зафіксували вісім пожеж: горіли будинки, автомобілі та електропроводка.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Вознесенську під час пожежі в приватному житловому будинку вогнеборці врятували 74-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

Також двічі горіли транспортні засоби. Вранці на автошляху Н-24 «Благовіщенське–Вознесенськ–Миколаїв» поблизу села Мигія зайнявся автомобіль KIA. Пожежу площею 3 кв. м оперативно загасили рятувальники. У Миколаєві вночі власник самостійно ліквідував незначне займання свого Nissan Note ще до прибуття пожежників.

Три загоряння сміття сталися у закинутих будівлях у Миколаєві та Миколаївському районі.

У Первомайську через попередньо встановлене коротке замикання електромережі загорілася електропроводка в одному з приміщень — пожежу швидко ліквідували.

Крім того, у Вознесенську господарі самотужки загасили займання електрощитової в гаражі до приїзду підрозділу ДСНС.

Нагадаємо, 20 листопада, на території Миколаївської області сталося чотири пожежі в житловому секторі. В одній із них загинув чоловік.