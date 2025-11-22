  • субота

    22 листопада, 2025

  • 17.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 17.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині пенсіонера врятували з палаючого будинку

На Миколаївщині пенсіонера врятували з палаючого будинку. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині пенсіонера врятували з палаючого будинку. Фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби, 21 листопада на території Миколаївської області рятувальники зафіксували вісім пожеж: горіли будинки, автомобілі та електропроводка.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Вознесенську під час пожежі в приватному житловому будинку вогнеборці врятували 74-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Також двічі горіли транспортні засоби. Вранці на автошляху Н-24 «Благовіщенське–Вознесенськ–Миколаїв» поблизу села Мигія зайнявся автомобіль KIA. Пожежу площею 3 кв. м оперативно загасили рятувальники. У Миколаєві вночі власник самостійно ліквідував незначне займання свого Nissan Note ще до прибуття пожежників.

Три загоряння сміття сталися у закинутих будівлях у Миколаєві та Миколаївському районі.

У Первомайську через попередньо встановлене коротке замикання електромережі загорілася електропроводка в одному з приміщень — пожежу швидко ліквідували.

Крім того, у Вознесенську господарі самотужки загасили займання електрощитової в гаражі до приїзду підрозділу ДСНС.

Нагадаємо, 20 листопада, на території Миколаївської області сталося чотири пожежі в житловому секторі. В одній із них загинув чоловік.

Останні новини про: Пожежі

За добу на Миколаївщині через пожежі горіли автомобілі, гараж та сміття
У Миколаєві та області горіли будинки і сміття: 6 пожеж за добу
У Вознесенську під час пожежі у будинку загинув чоловік
Реклама

Читайте також:

новини

«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»

Марія Хаміцевич
новини

У лікарнях — 760 доз, в аптеках немає: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ

Світлана Іванченко
новини

У будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад ₴3 млн

Даріна Мельничук
новини

«Вони переходять в бойові підрозділи», — Кім каже, що на Миколаївщині дефіцит кадрів в ТЦК

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

У Вознесенську під час пожежі у будинку загинув чоловік
У Миколаєві та області горіли будинки і сміття: 6 пожеж за добу
За добу на Миколаївщині через пожежі горіли автомобілі, гараж та сміття

«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»

Марія Хаміцевич

Росія атакувала пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією: роботу тимчасово призупинили

Російські обстріли Миколаївщини FPV-дронами: пошкоджено приватні будинки та електромережу