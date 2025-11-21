У Вознесенську під час пожежі у будинку загинув чоловік
11:11, 21 листопада, 2025
-
Минулої доби, 20 листопада, на території Миколаївської області сталося чотири пожежі в житловому секторі. В одній із них загинув чоловік.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Близько опівночі рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку у Вознесенську. У кімнаті горіло ліжко та білизна. Під час гасіння вогнеборці знайшли біля ліжка тіло загиблого 63-річного чоловіка.
Інші три випадки сталися в громадах області:
- село Веселе, Сухоєланецька громада — горів сарай площею 10 квадратних метрів;
- село Новомар’ївка, Новомар’ївська громада — пожежа даху житлового будинку на площі 8 квадратних метрів
- село Новофедорівка, Коблівська громада — займання в житловому будинку, площа горіння 20 квадратних метрів.
У ДСНС зазначили, що причини пожеж у всіх випадках встановлюють фахівці.
Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.
