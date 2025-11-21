  • пʼятниця

У Вознесенську під час пожежі у будинку загинув чоловік

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС, для ілюстраціїПожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС, для ілюстрації

Минулої доби, 20 листопада, на території Миколаївської області сталося чотири пожежі в житловому секторі. В одній із них загинув чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Близько опівночі рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку у Вознесенську. У кімнаті горіло ліжко та білизна. Під час гасіння вогнеборці знайшли біля ліжка тіло загиблого 63-річного чоловіка.

Інші три випадки сталися в громадах області:

  • село Веселе, Сухоєланецька громада — горів сарай площею 10 квадратних метрів;
  • село Новомар’ївка, Новомар’ївська громада — пожежа даху житлового будинку на площі 8 квадратних метрів
  • село Новофедорівка, Коблівська громада — займання в житловому будинку, площа горіння 20 квадратних метрів.

У ДСНС зазначили, що причини пожеж у всіх випадках встановлюють фахівці.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.

