Горіли пральна машинка, генератор і авто: у Миколаєві та області за добу сталося п’ять пожеж
10:17, 24 листопада, 2025
Минулої доби, 23 листопада, у Миколаївській області сталося п’ять пожеж.
У двох випадках люди впоралися самі, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У Миколаєві в квартирі багатоповерхівки на другому поверсі загорілася пральна машинка. У селищі Криве Озеро зайнявся генератор у приватному будинку. Власники швидко все загасили, тому вогонь не поширився.
Також у Кривому Озері горів дерев’яний сарай площею 18 квадратних метрів. А в Первомайську загорілася кімната житлового будинку, вогонь охопив 12 квадратних метрів.
Крім цього, у Миколаєві згоріла частина автомобіля Ford Transit на площі 5 квадратних метрів.
Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.
