  • понеділок

    24 листопада, 2025

  • 8.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 8.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Горіли пральна машинка, генератор і авто: у Миколаєві та області за добу сталося п’ять пожеж

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Минулої доби, 23 листопада, у Миколаївській області сталося п’ять пожеж.

У двох випадках люди впоралися самі, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві в квартирі багатоповерхівки на другому поверсі загорілася пральна машинка. У селищі Криве Озеро зайнявся генератор у приватному будинку. Власники швидко все загасили, тому вогонь не поширився.

Також у Кривому Озері горів дерев’яний сарай площею 18 квадратних метрів. А в Первомайську загорілася кімната житлового будинку, вогонь охопив 12 квадратних метрів.

Крім цього, у Миколаєві згоріла частина автомобіля Ford Transit на площі 5 квадратних метрів.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві та області горіли будинки і сміття: 6 пожеж за добу
У Вознесенську під час пожежі у будинку загинув чоловік
На Миколаївщині пенсіонера врятували з палаючого будинку
Реклама

Читайте також:

новини

У Південноукраїнську люди вимагають пом’якшити графіки відключень світла

Альона Коханчук
новини

Комісія ЖКГ не підтримала ₴45 млн кредиту на додаткову техніку для «Миколаївських парків»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві хочуть зробити пірс та зону відпочинку у сквері «Янтарний»: потрібно ₴3 млн

Юлія Бойченко
новини

«Дуже інтенсивно опадає листя», — КП «Парки» розказали, навіщо їм ще один кредит у ₴45 млн на машини для прибирання вулиць Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

«Заберу з пологового»: у Миколаєві жінки долучилися до всеукраїнського флешмобу допомоги породіллям

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині пенсіонера врятували з палаючого будинку
У Вознесенську під час пожежі у будинку загинув чоловік
У Миколаєві та області горіли будинки і сміття: 6 пожеж за добу

Україна та США домовилися про оновлений план миру: обіцяють повагу до суверенітету

У Миколаєві та Новій Одесі на завершальній стадії будівництво станцій очищення води, — Мінрозвитку

Вісім разів FPV-дрони атакували Миколаївщину за добу