На Одещині вантажний потяг збив насмерть жінку

На Одещині вантажний потяг збив жінку.

Учора, 23 листопада, близько 17:30 на залізничній станції Мигаєве в Одеській області вантажний потяг збив жінку. Вона загинула на місці.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За попередніми даними, 48-річна місцева жителька потрапила під вантажний потяг під час переходу колій. Машиніст зазначив, що застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. Точну причину смерті встановлять судово-медичні експерти.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини».

