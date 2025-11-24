  • понеділок

    24 листопада, 2025

  • 7.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Мадяр повідомив про ураження хімзаводу та енергетичних об’єктів у Криму

Мадяр оприлюднив кадри ураження хімзаводу та енергетичних об’єктів у Криму. Скриншот відеоМадяр оприлюднив кадри ураження хімзаводу та енергетичних об’єктів у Криму. Скриншот відео

Українські військові Сили безпілотних систем завдали ударів по двох стратегічних об’єктах у тимчасово окупованому Криму — Красноперекопському хімічному заводу «Бром» та електропідстанції «Красноперекопськ».

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр».

За його словами, дрони СБС відпрацювали по хімпідприємству, яке працює на військово-промисловий комплекс РФ, а також по низці енергооб’єктів на окупованих територіях.

— Птахи СБС завітали на хімзавод БРОМ, що працює на ВПК окупанта. (Красноперекопськ, ТОТ АР Крим). Блекануто низку енергообʼєктів на окупованих територіях. Ночі 22 та 23 листопада на хробачих болотах видалися гучними, — написав «Мадяр».

Він підкреслив, що Красноперекопська електропідстанція є одним із ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова.

Командувач також анонсував чергові удари, натякнувши на подальші проблеми Росії з паливом: бензин у РФ «стає дефіцитною рідиною», а газ і нафта — «швидкозгореними».

«Візит ввічливості», як назвав операцію Мадяр, виконали дрони 1 окремого Центру СБС (трансформованого з 14-го полку СБС).

Раніше Роберт Бровді показав нічні удари українських дронів по двох теплових електростанціях на окупованій території Донецької області — Зуївській та Старобешівській ТЕС.

Останні новини про: Війна в Україні

ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну, але наголосив на важливості контролю морських портів
Через атаку по Одесі в частині міста немає світла, — МВА
На Херсонщині на російській міні «пелюстка» підірвався підліток: його госпіталізували
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині зареєстрували понад 400 айті-підприємців за 10 місяців

Світлана Іванченко
новини

ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну, але наголосив на важливості контролю морських портів

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві встановили 25 контейнерів для збору кришечок: виручені кошти йдуть на протезування

Анна Гакман
новини

Сподіваємось, це вдасться, — протиаварійні роботи у Будинку офіцерів флоту планують розпочати у 2027 році

Анна Гакман
новини

У Південноукраїнську люди вимагають пом’якшити графіки відключень світла

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині на російській міні «пелюстка» підірвався підліток: його госпіталізували
Через атаку по Одесі в частині міста немає світла, — МВА
ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну, але наголосив на важливості контролю морських портів

ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну

На Миколаївщині зареєстрували понад 400 айті-підприємців за 10 місяців

2 години тому

Понад 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Головне сьогодні