Мадяр повідомив про ураження хімзаводу та енергетичних об’єктів у Криму

Мадяр оприлюднив кадри ураження хімзаводу та енергетичних об’єктів у Криму. Скриншот відео

Українські військові Сили безпілотних систем завдали ударів по двох стратегічних об’єктах у тимчасово окупованому Криму — Красноперекопському хімічному заводу «Бром» та електропідстанції «Красноперекопськ».

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр».

За його словами, дрони СБС відпрацювали по хімпідприємству, яке працює на військово-промисловий комплекс РФ, а також по низці енергооб’єктів на окупованих територіях.

— Птахи СБС завітали на хімзавод БРОМ, що працює на ВПК окупанта. (Красноперекопськ, ТОТ АР Крим). Блекануто низку енергообʼєктів на окупованих територіях. Ночі 22 та 23 листопада на хробачих болотах видалися гучними, — написав «Мадяр».

Він підкреслив, що Красноперекопська електропідстанція є одним із ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова.

Командувач також анонсував чергові удари, натякнувши на подальші проблеми Росії з паливом: бензин у РФ «стає дефіцитною рідиною», а газ і нафта — «швидкозгореними».

«Візит ввічливості», як назвав операцію Мадяр, виконали дрони 1 окремого Центру СБС (трансформованого з 14-го полку СБС).

Раніше Роберт Бровді показав нічні удари українських дронів по двох теплових електростанціях на окупованій території Донецької області — Зуївській та Старобешівській ТЕС.