  • субота

    29 листопада, 2025

  • 7.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 7.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Продавав вигадані пральні машинки: в Одесі ув'язненого підозрюють у шахрайстві

Продавав вигадані пральні машинки: в Одесі ув'язненого підозрюють у шахрайстві. Ілюстративне фото: НацполіціяПродавав вигадані пральні машинки: в Одесі ув'язненого підозрюють у шахрайстві. Ілюстративне фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці підозрюють засудженого у продажі вигаданих пральних машин. Ймовірно він привласнив понад 15 тисяч гривень через фейкові оголошення.

Про це повідомили в поліції Одещини.

За даними слідства, 25-річний чоловік, який уже відбуває покарання за крадіжку та має кілька попередніх судимостей, розмістив на популярній онлайн-платформі оголошення про продаж уживаних пральних машин у Хаджибейському районі Одеси. Він використовував чужі фотографії та вказував свій номер телефону, переконуючи покупців, що відправить товар поштою після повної оплати — від 3,5 тисячі до 4,2 тисячі гривень.

Протягом трьох днів на шахрайську пропозицію відгукнулися троє чоловіків і одна жінка. Після отримання коштів на банківську картку «продавець» переставав виходити на зв’язок. Загалом він привласнив 15,4 тисячі гривень.

Під час слідчих дій у нього вилучили мобільний телефон. Ув’язненому вже оголосили підозру. За новим епізодом йому загрожує до трьох років тюрми — на додачу до вже призначених понад п’яти років.

Раніше повідомлялось, що жительку Вознесенської громади ошукали на 30 тисяч гривень під час покупки зарядної станції в соцмережах.

Останні новини про: Одеса

Мерія Одеси підтвердила порушення у будівництві готелю на Ланжероні та готує позапланову перевірку
В Одесі запрацювали безкоштовні соціальні автобуси, які партнери передали рік тому
В Одесі знайшли мертвим першокурсника військової академії
Реклама

Читайте також:

новини

Виконали 98%, — у Миколаївській обласній дитячій лікарні майже завершили реконструкцію хірургічного корпусу

Анна Гакман
новини

Павлович пропонує створити комісію «по екології або з етики», куди включити депутатів, які не хочуть працювати

Аліса Мелік-Адамян
новини

Зниження народжуваності, — в ОВА пояснили, чому пологовий будинок №3 у Миколаєві планують передати в обласну власність

Анна Гакман
новини

«Миколаївводоканал» шукає підрядника для будівництва водопроводу у селищі Горького за ₴10,8 млн

Аліна Квітко
новини

Домбровська заявила про відсутність укриття у школі №12, Сєнкевич запропонував їй шукати кошти

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі знайшли мертвим першокурсника військової академії
В Одесі запрацювали безкоштовні соціальні автобуси, які партнери передали рік тому
Мерія Одеси підтвердила порушення у будівництві готелю на Ланжероні та готує позапланову перевірку

«Я вдячний Андрію», — Зеленський заявив, що Єрмак подав у відставку

У Миколаївській обласній дитячій лікарні майже завершили реконструкцію хірургії

12 годин тому

Арахамія після відставки Єрмака виступив із заявою на підтримку рішень Зеленського

Головне сьогодні