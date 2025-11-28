Продавав вигадані пральні машинки: в Одесі ув'язненого підозрюють у шахрайстві. Ілюстративне фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці підозрюють засудженого у продажі вигаданих пральних машин. Ймовірно він привласнив понад 15 тисяч гривень через фейкові оголошення.

Про це повідомили в поліції Одещини.

За даними слідства, 25-річний чоловік, який уже відбуває покарання за крадіжку та має кілька попередніх судимостей, розмістив на популярній онлайн-платформі оголошення про продаж уживаних пральних машин у Хаджибейському районі Одеси. Він використовував чужі фотографії та вказував свій номер телефону, переконуючи покупців, що відправить товар поштою після повної оплати — від 3,5 тисячі до 4,2 тисячі гривень.

Протягом трьох днів на шахрайську пропозицію відгукнулися троє чоловіків і одна жінка. Після отримання коштів на банківську картку «продавець» переставав виходити на зв’язок. Загалом він привласнив 15,4 тисячі гривень.

Під час слідчих дій у нього вилучили мобільний телефон. Ув’язненому вже оголосили підозру. За новим епізодом йому загрожує до трьох років тюрми — на додачу до вже призначених понад п’яти років.

