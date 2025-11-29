  • субота

У Миколаєві чоловік забив знайомого й вивіз тіло на кладовище: потерпілий помер від травм

Вивіз на кладовище і покинув: у Миколаєві чоловік помер від побоїв знайомого. Фото ілюстраційне «МикВісті»Вивіз на кладовище і покинув: у Миколаєві чоловік помер від побоїв знайомого. Фото ілюстраційне «МикВісті»

У Миколаєві чоловік забив знайомого під час застілля, вивіз на кладовище, де той помер від отриманих травм.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Тіло чоловіка без ознак життя знайшли 27 листопада на одному з міських кладовищ. На місце виїхали слідчі та оперативники. Вони встановили, що загиблому було 38 років і він приїхав з сусідньої області. Експерти помітили у нього травми голови.

Поліцейські з’ясували, що напередодні чоловіки разом випивали. Під час сварки господар кілька разів ударив гостя. Замість того щоб викликати швидку, він дочекався ночі, посадив травмованого на візок та відвіз на найближче кладовище, де той і помер.

Правоохоронці затримали 39-річного місцевого жителя, йому вже повідомили про підозру у тяжких тілесних ушкодженнях, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 ККУ). За це передбачено до 10 років ув’язнення.

Раніше, у Миколаєві правоохоронці затримали 55-річного чоловіка, якого підозрюють у спричиненні побитті своєї сусідки. Постраждала 47-річна жінка наразі перебуває у лікарні у тяжкому стані.

