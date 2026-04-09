На Миколаївщині через атаки дронів пошкоджені кафе та багатоповерхівка
- Новини Миколаєва
- Марія Хаміцевич
7:50, 09 квітня, 2026
У Миколаївській області минулої доби росіяни атакували безпілотниками два райони.
Про це 9 квітня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У Миколаївському районі росіяни атакували FPV-дроном Очаківську громаду. Внаслідок удару пошкоджено кафе. Постраждалих немає.
У Баштанському районі росіяни атакували Снігурівську громаду безпілотником, попередньо «Молнія». Пошкоджено покрівлю багатоквартирного будинку. Люди не постраждали.
Нагадаємо, що 7 квітня російські війська двічі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок.
