На Миколаївщині через атаки дронів пошкоджені кафе та багатоповерхівка

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті, для ілюстрації

У Миколаївській області минулої доби росіяни атакували безпілотниками два райони.

Про це 9 квітня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі росіяни атакували FPV-дроном Очаківську громаду. Внаслідок удару пошкоджено кафе. Постраждалих немає.

У Баштанському районі росіяни атакували Снігурівську громаду безпілотником, попередньо «Молнія». Пошкоджено покрівлю багатоквартирного будинку. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що 7 квітня російські війська двічі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок.